Rodri: "¿El estilo de España? El que la lleve a ganar"

Rodrigo Hernández fue el elegido para comparecer en la previa de este primer partido que medirá a España con Croacia en el Olímpico de Berlín este sábado a las 18:00, encuentro que dirigirá el inglés Michael Oliver. El centrocampista madrileño empezó hablando de Croacia, "a la que nos hemos enfrentado mucho últimamente y nos conocemos bien. Somos dos equipos que basan mucho su juego en el centro del campo y tratamos de dominar al rival. Y ellos tienen a tres de los mejores centrocampistas del mundo en esta generación. Son un rival muy competitivo, muy completo. Saben jugar muy bien los tiempos del partido. Da igual si ganan o pierde, porque siempre están compitiendo. Tiene gente muy veterana, con mucho oficio".

Una Eurocopa "de momentos"

Para el jugador del Manchester City esta Eurocopa genera "un vértigo que es el mismo que tienes al empezar una competición de esta entidad, ya sea con la selección o con el club. No sabes cómo va a responder el equipo. El resultado es la consecuencia de lo que haces en el partido. Venimos a competir desde el minuto 1 y tenemos un rival muy exigente. Estos son torneos de momentos que no permiten despistes. Son partidos de 90 minutos en los que debes estar alerta y debemos ser muy contundentes en las áreas".

Rodri habló sobre el liderazgo y de quién ha aprendido a ejercerlo: "El liderazgo y la capitanía no tienen un patrón que seguir. A nadie le enseñan a ser líder, vas aprendiendo de compañeros y yo he aprendido de líderes como los dos Sergios, Busquets y Ramos. Un líder, en los momentos de tempestad, debe tener más calma y aportar luz cuando la gente no confía. Es quien intenta que nadie se baje del carro". Preguntado por el objetivo en esta Eurocopa, el centrocampista tiene claro que vienen " a ganar la cuarta Eurocopa. Sabemos todo lo difícil que va a ser. Pero no me gusta mirar a largo plazo, prefiero centrarme en mañana. En competir, en ganar e ir paso a paso, peldaño a peldaño. Cuando haces las cosas bien, puedes alcanzar la meta por muy lejos que esté".

El español no quiso etiquetar a España, pero sí reivindicó a la selección de De la Fuente: "Hemos demostrado ser un equipo que ha competido contra las grandes selecciones. A Italia y Croacia les ganamos en la Nations, la final contra Francia se nos escapó por poco... Casi tumbamos a Brasil. Nadie se quiere enfrentar a España, pero tenemos que mejorar esos momentos claves para poder ganar los títulos".

El estilo que "te haga ganar"

Preguntado por el estilo, el futbolista fue categórico: "¿El estilo de España? El que la lleve a ganar. No entiendo de estilos, cada rival es diferente. Es un error pensar que un estilo te lleva a ganar. Hay que adaptarse porque el partido exige cosas diferentes en cada momento. Mañana vamos a tener un ejemplo, hay que robar en campo contrario y hacer daño en la pérdida más que en la tenencia". Preguntado por individualidades, Rodri aclaró que "nosotros vemos a Croacia, no vemos a jugadores. Mi preocupación es cómo va a funcionar su equipo. En el ocio de una conversación salen nombres de jugadores grandes por los que tenemos admiración individual, pero nos medimos a Croacia que es la selección más regular en los últimos tres o cuatro torneos".

Y concluyó apuntando, sobre las recientes victorias sobre Croacia, que "ganar te da confianza y un grado de experiencia, pero no te garantiza nada. Tenemos que volver a trabajar el partido, como en aquella final, que fue muy dura. Es un rival al que hemos ganado muchas veces en los últimos tiempos, pero el contador empieza de cero otra vez".