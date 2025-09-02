En Directo
Baloncesto
Eurobasket 2025: España - Italia, en directo
Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final
Marc del Río
La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.
Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).
ITALIA 30 - 36 ESPAÑA (DESCANSO)
No anota el adicional. Triple corto de Pajola y último ataque para España, la suspensión de Saint-Supery no entra. Descanso en Limassol
Pone el balón en juego España, y ¡menuuuuudo 2+1 de Aldama sobre Melli! Canastón de calidad del canario (30-36)
ITALIA 30 - 34 ESPAÑA (MIN.19)
No anota Brizuela de tres, aunque hay un saque de fondo que será para España. Pide tiempo muerto Scariolo para los últimos ataques del segundo cuarto
Gallinari no anota un triple prácticamente sobre la bocina de final de posesión. Conexión Aldama - Pradilla y dos puntos para el interior de Valencia. Contesta Spagnolo de tres (30-34)
Personal de Fontecchio sobre Parra, algo justita... En bonus Italia, anota el primero Parra, perdona el segundo (27-32)
ITALIA 27 - 31 ESPAÑA (MIN.18)
Convierte el primero, también el segundo. Italia a cuatro
Personal de Saint-Supery sobre Pajola, que estaba penetrando a canasta. Serán dos libres para el italiano (25-31)
Queda en falta de Willy sobre Spagnolo. Se marchó al banco y entró Pradilla
¡Revisión en pista!
Pide el Instant Replay Scariolo para revisar un codo de Spagnolo que ha impactado en el rostro de Willy. Veremos si cambian la naturaleza de la falta...
Personal de Willy en un desajuste defensivo. Es la segunda de España en todo el cuarto. Regresa Parra a pista (25-31)
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- Zara cierra hoy su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- Bajo tierra y entre tesoros: excavar en la ciudad de las tres culturas
- Unas 200 personas arropan en Córdoba a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre