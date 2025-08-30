Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.

Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.

ESP 42-24 BIH Dos minutos para el descanso.

ESP 42-24 BIH ¡Se gusta Aldama, haciendo un reverso en el mate!

ESP 40-24 BIH ¡Y otro triplazo de Aldama! 14 puntos en el partido ya.

ESP 37-24 BIH ¡Qué barbaridad de mate de Lazic! En la cara de Puerto.

ESP 37-22 BIH Contraataque y bandeja de Yusta.

ESP 35-22 BIH Agota la posesión España sin tocar el aro.

ESP 35-22 BIH Recorta con una canasta de dos Alibegovic.

ESP 35-20 BIH Tripleeeeeee de Aldama tras una recuperación y asistencia de Brizuela. Los dos al timón. ¡Tiempo muerto!

ESP 32-20 BIH Falta en ataque de Nurkic sobre Willy.