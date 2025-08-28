Eurobasket 2025: Georgia-España, en directo

La selección española de baloncesto arranca su andadura en el Eurobasket que acogen Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, con un duelo importante en el pabellón Spyros Kyprianou de Limassol ante una Georgia pendiente de Tornike Shengelia.

La campeona de Europa inicia la complicada defensa de su gran título de hace tres años en Berlín ante un rival siempre complicado, más siendo el estreno en una gran cita, frente al que no puede tropezar de cara a afianzar sus opciones de estar en los octavos de final del torneo y de evitar un primer cruce ya de máxima exigencia.

Triple de Mamoushkevili y adelanta a Georgia! 2-5

Robo de Sanadze y primera canasta del partido, y responde Willy!

Nuevo error en ataque de ESpaña y ahora toca defender...y recuperan el rebote defensivo

Aldama también se juega un triple sin suerte.....aunque recupera el balón y volverá a atacar

España presiona muy fuerte con Aldama sobre Shengelia....

Yusta falla el triple en el primer ataque de España....

Arranca el encuentro en Limasol, con primer balón para España

Menos de un minuto para que arranque el duelo y primer partido del Eurobasket

El Spyros Kyprianou Arena presenta unas gradas bastantes vacías, una lástima para un torneo de este nivel....