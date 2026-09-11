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Feliciana Sánchez Granados

Esquelas Diario CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Dª. Feliciana Sánchez Granados

Viuda que fue de D. Antonio Ranchal Luna

Que falleció el día 11 de septiembre de 2026, a los 91 años de edad Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos; Miguel, Antonio, AgustÍn (hermano de La Salle) e Inmaculada; Hijos políticos: Montserrat, Carmen y Juan; Nietos: Álvaro, Montserrat, Carmen, Antonio, Elena y Juan; Hermana, Josefa y demás familiares y afectos.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar EL SÁBADO DÍA 12, A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, en la Parroquia de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.

Feliciana Sánchez Granados

Feliciana Sánchez Granados / Córdoba

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Feliciana Sánchez Granados

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