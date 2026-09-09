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Isabel Faz Delgado

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

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CÓRDOBA

Córdoba

Doña Isabel Faz Delgado

Viuda que fue de Don Jose Ramírez Chamizo

que falleció ayer día 9 de Septiembre de 2026, a los 78 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Jose, Cristobal e Isabel. Hijos políticos, Maribel Rodríguez Zapatero y Víctor Galván Medina.

Nietos, Maria, Cristobal y Víctor, sobrinos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, JUEVES, DÍA 10 a las 10:30 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Isabel Faz Delgado

Isabel Faz Delgado / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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Isabel Faz Delgado

Isabel Faz Delgado

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