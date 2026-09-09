Isabel Faz Delgado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
CÓRDOBA
Córdoba
Doña Isabel Faz Delgado
Viuda que fue de Don Jose Ramírez Chamizo
que falleció ayer día 9 de Septiembre de 2026, a los 78 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Jose, Cristobal e Isabel. Hijos políticos, Maribel Rodríguez Zapatero y Víctor Galván Medina.
Nietos, Maria, Cristobal y Víctor, sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, JUEVES, DÍA 10 a las 10:30 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
- Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
- El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
- La concejala Carmen González reduce su dedicación en el Ayuntamiento de Córdoba para incorporarse a un centro docente
- El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado
- Córdoba, a punto de recuperar el sorteo de viviendas protegidas: el Pleno aprobará la próxima semana el nuevo sistema
- Las obras del futuro hotel en la Casa de los Guzmanes de Córdoba continúan tras la demolición del cuerpo trasero
- La Aemet avisa de un importante cambio en el tiempo en Córdoba: el calor se prepara para decir adiós
- Un boleto sellado en el Centro Comercial La Sierra de Córdoba resulta premiado en el Euromillones