Doña Isabel Faz Delgado

Viuda que fue de Don Jose Ramírez Chamizo

que falleció ayer día 9 de Septiembre de 2026, a los 78 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Jose, Cristobal e Isabel. Hijos políticos, Maribel Rodríguez Zapatero y Víctor Galván Medina.

Nietos, Maria, Cristobal y Víctor, sobrinos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, JUEVES, DÍA 10 a las 10:30 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.