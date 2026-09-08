José Rubio Durán
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Don José Rubio Durán
Falleció en Madrid, el sábado 29 de agosto de 2026
Descanse en paz
Su esposa, Clara González; sus hijos, Ana, José Ignacio y Jaime; sus hermanas, Elisa, Yolanda, María Rosa y Ana María; su hermano político, Francisco Fuentes; sus hijos políticos, Jorge Gismera, Elena Valero y Laura Sánchez- Heredero; sus nietos, sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y le recuerdan con todo su cariño. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar EL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026, A LAS 10.30 HORAS, en la iglesia de San Nicolás de la Villa, Córdoba.
Su familia agradece profundamente todas las muestras de cariño y afecto recibidas.
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