Don José Eloy Gutiérrez Molero

Vicario parroquial de Beato Álvaro de Córdoba en Córdoba

Que falleció el 7 de septiembre de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE CÓRDOBA, D. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SACERDOTES, HERMANOS Y FAMILIA

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19.00 HORAS, en la iglesia de San Mateo Apóstol de Lucena.

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D.E.P.