Manuel José Ventura Villanueva
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Don Manuel José Ventura Villanueva
Que falleció ayer día 1 de septiembre de 2026, a los 68 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijas, LucÍa y Laura; nieta, Valeria; hermanos Ángel y Jesús; hermanas políticas Araceli y Laura y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 3, A LAS 17:45 HORAS, en la capilla del tanatorio de Las Quemadas, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
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