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Manuel José Ventura Villanueva

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

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Don Manuel José Ventura Villanueva

Que falleció ayer día 1 de septiembre de 2026, a los 68 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijas, LucÍa y Laura; nieta, Valeria; hermanos Ángel y Jesús; hermanas políticas Araceli y Laura y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 3, A LAS 17:45 HORAS, en la capilla del tanatorio de Las Quemadas, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Manuel José Ventura Villanueva

Manuel José Ventura Villanueva / ESQUELAS Diario Córdoba

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