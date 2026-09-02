Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reparación edificio reloj TendillasCandidatos del PSOE a la Alcaldía de CórdobaCortes de tráfico Vuelta en CórdobaCobertura del paroPleno del Ayuntamiento de CórdobaParo en CórdobaCandidatos IU CórdobaAtropello Puente GenilPSOE concentraciones CeutaIntervención Mezquita-CatedralAsí queda la plantilla del Córdoba CFFallece el sacerdote Juan PereaAviso naranja por calorCrisis de Ceuta
instagramlinkedin

Juan Perea Moncayo

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Don Juan Perea Moncayo

Párroco emérito de San Martín de Porres de Córdoba y Adscrito a la parroquia de «Ntra. Sra. de la Paz (San Basilio) de Córdoba

Que falleció el 2 de septiembre de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE CÓRDOBA, D. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SACERDOTES Y FAMILIA

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE, A LAS 6 DE LA TARDE, en la Parroquia de NTRA. SRA. DEL CASTILLO DE FUENTE OBEJUNA.

D. E. P.

Juan Perea Moncayo

Juan Perea Moncayo / Córdoba

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden retirar de las redes la imagen del hijo del hombre fallecido tras quemarse ante la Ciudad de la Justicia
  2. ¿Vas a ver la Vuelta a España 2026 en Córdoba? Estos son los mejores lugares y a qué hora pasará el pelotón
  3. El Córdoba CF y su lista de la compra para el último día de mercado de fichajes
  4. El Córdoba CF encuentra a su central sobre la bocina: Nélson Monte refuerza la zaga blanquiverde
  5. PSOE de Córdoba: sin candidato de consenso a la Alcaldía y cinco nombres sobre la mesa
  6. Pesar en la Córdoba cofrade por el repentino adiós a Manuel Cerrato
  7. Córdoba, en una 'tregua de 24 horas': la Aemet pronostica 'chubascos ocasionales' en el sur de la provincia y una leve bajada de temperaturas
  8. Unos okupas abandonan una casa en Fernán Núñez escoltados por la Guardia Civil tras la presión vecinal

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

Dos migrantes marroquíes detenidos por agredir a guardias civiles en Ceuta

IU Córdoba elige candidatos para las elecciones municipales de 2027 y busca ampliar la confluencia de Hacemos Córdoba

IU Córdoba elige candidatos para las elecciones municipales de 2027 y busca ampliar la confluencia de Hacemos Córdoba

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

La Mezquita-Catedral afronta una intervención clave para frenar las filtraciones de agua en su fachada sur

La Mezquita-Catedral afronta una intervención clave para frenar las filtraciones de agua en su fachada sur

Cabra impulsa la natalidad con nuevas ayudas para ganar población y arraigar a las familias

Cabra impulsa la natalidad con nuevas ayudas para ganar población y arraigar a las familias

Una persona resulta herida por un atropello en Puente Genil y es trasladada al hospital

Una persona resulta herida por un atropello en Puente Genil y es trasladada al hospital

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

La Junta de Andalucía muestra su deseo de que Deoleo "se quede en manos españolas y, si puede ser, andaluzas"

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde
Tracking Pixel Contents