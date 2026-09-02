Don Juan Perea Moncayo

Párroco emérito de San Martín de Porres de Córdoba y Adscrito a la parroquia de «Ntra. Sra. de la Paz (San Basilio) de Córdoba

Que falleció el 2 de septiembre de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

EL EXCMO. Y RVDMO. SR. OBISPO DE CÓRDOBA, D. JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SACERDOTES Y FAMILIA

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE, A LAS 6 DE LA TARDE, en la Parroquia de NTRA. SRA. DEL CASTILLO DE FUENTE OBEJUNA.

D. E. P.