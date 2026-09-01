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Mariano Natera Muro

Esquelas Diario CÓRDOBA

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Don Mariano Natera Muro

Falleció en Córdoba el día 8 de agosto de 2026, a los 90 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

D.E.P.

Su esposa, María Auxiliadora; hijos, María José, Ana, Mariano, Fernando y Clara; hijos políticos,

nietos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma y agradecen las muestras de cariño recibidas.

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La misa por su eterno descanso se celebrará el SÁBADO, 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20:00 HORAS en la Parroquia de Cristo Rey, Córdoba.

Mariano Natera Muro

Mariano Natera Muro / Córdoba

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Mariano Natera Muro

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