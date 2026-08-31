Teresa Martínez Medina
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Doña Teresa Martínez Medina
Falleció el día 20 de agosto 2026 a los 92 años de edad
D.E.P.
Su esposo, don Francisco Castilla Vílchez; hijos, Francisco y José María Castilla Martínez; hijas políticas, María Josefa Fernández y Margarita Baró; hermanas, Blanca y Filo Martínez Lillo; nietos, José María y Catalina, Álvaro y Cristina, Francisco Manuel y Cristina y Pablo Sebastián; bisnietos, José María, Álvaro, Francisco y Pedro Nolasco; sobrinos, demás familia y Aurelia, participan de tan sensible pérdida, y
RUEGAN asistan a la misa de Réquiem que tendrá lugar EL MIÉRCOLES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20:30 HORAS, en la Iglesia parroquial de San Nicolás de la Villa, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
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