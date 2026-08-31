Doña Teresa Martínez Medina

Falleció el día 20 de agosto 2026 a los 92 años de edad

D.E.P.

Su esposo, don Francisco Castilla Vílchez; hijos, Francisco y José María Castilla Martínez; hijas políticas, María Josefa Fernández y Margarita Baró; hermanas, Blanca y Filo Martínez Lillo; nietos, José María y Catalina, Álvaro y Cristina, Francisco Manuel y Cristina y Pablo Sebastián; bisnietos, José María, Álvaro, Francisco y Pedro Nolasco; sobrinos, demás familia y Aurelia, participan de tan sensible pérdida, y

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