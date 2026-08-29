Isabel Canalejo Cantero
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DIARIO CÓRDOBA
Isabel Canalejo Cantero
Que falleció el día 29 de agosto de 2026.
Descanse en paz
Su familia, amigos y seres queridos nunca olvidarán su generosidad,
su sonrisa y el amor que brindó a quienes la rodearon.
Compartiremos su despedida en la misa funeral que tendrá lugar hoy 30 de agosto, a las 13:30h., en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía).
Tu luz y tu alegría seguirán siempre vivas en nuestros corazones.
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