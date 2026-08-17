Antonio Castro Rubio
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Don Antonio Castro Rubio
Esposo que fue de Doña Leonor García de Torres
Que falleció el día 17 de agosto de 2026, a los 77 años de edad, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Israel, Alejandro, Estefanía y Bárbara (+); hijos políticos, Inmaculada, María y Alberto; nietos, Alejandro, Bárbara, Alejandro, Israel, Alberto, Eugenia, Inmaculada y Rafa; hermanos políticos; sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL MARTES DÍA 18, A LAS 12.30 HORAS, en la iglesia parroquial San Francisco y San Eulogio, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos
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