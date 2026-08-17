Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ampliación de Córdoba BiotechFrancisco Puerta, sobre el avispón orientalPersonas sin hogar realojadasVinagre con naranjas de la Mezquita-CatedralCCF tras la derrota en BurgosCarmen, realojada: "He vuelto a nacer"Calor en Córdoba antes de la DANARestauración Triunfo de San RafaelEl Ayuntamiento busca préstamosDesbroce de carreterasHistórico restaurante cambia de chefSOS Cines de veranoMuseo de Medina AzaharaAlbares crisis de CeutaMineríaExcursiones a la playaEncuentran desaparecida en Benamejí
instagramlinkedin

Antonio Castro Rubio

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Don Antonio Castro Rubio

Esposo que fue de Doña Leonor García de Torres

Que falleció el día 17 de agosto de 2026, a los 77 años de edad, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijos, Israel, Alejandro, Estefanía y Bárbara (+); hijos políticos, Inmaculada, María y Alberto; nietos, Alejandro, Bárbara, Alejandro, Israel, Alberto, Eugenia, Inmaculada y Rafa; hermanos políticos; sobrinos y demás familia

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL MARTES DÍA 18, A LAS 12.30 HORAS, en la iglesia parroquial San Francisco y San Eulogio, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos

Antonio Castro Rubio

Antonio Castro Rubio / Córdoba

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents