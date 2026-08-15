Don Antonio Luque de los Ríos

Viudo que fue de doña María Eugenia Herraiz Corlado

Que falleció el día15 de agosto de 2026, a los 100 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, María Concepción, Antonio (+), Rafael Jesús, José Carlos, José Ignacio y María Isabel; hijos políticos, sobrinos, nietos y bisnietos.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el domingo, 16 de agosto de 2026, a las 10.00 de la mañana en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (San Rafael), calle Buen Pastor, 1, favor por el que les quedarán muy agradecidos.