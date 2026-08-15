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Antonio Luque de los Ríos

Antonio Luque de los Ríos

Antonio Luque de los Ríos / DIARIO CÓRDOBA

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DIARIO CÓRDOBA

Don Antonio Luque de los Ríos

Viudo que fue de doña María Eugenia Herraiz Corlado

Que falleció el día15 de agosto de 2026, a los 100 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, María Concepción, Antonio (+), Rafael Jesús, José Carlos, José Ignacio y María Isabel; hijos políticos, sobrinos, nietos y bisnietos.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso, tendrá lugar el domingo, 16 de agosto de 2026, a las 10.00 de la mañana en la Residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (San Rafael), calle Buen Pastor, 1,  favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Antonio Luque de los Ríos

Antonio Luque de los Ríos / DIARIO CÓRDOBA

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Antonio Luque de los Ríos

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