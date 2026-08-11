Don Francisco Molina de Gabriel

Párroco emérito de «Ntra. Sra. de la Asunción» de Córdoba, Adscrito a la parroquia de «San Juan y Todos los Santos» de Córdoba, Consiliario y Presidente de la Asociación Pública de la Iglesia

«Con vosotros está»

Que falleció el 11 de agosto de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

EL Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Jesús Fernández González, sacerdotes y familiares

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, el DÍA 12 DE AGOSTO, a las 10:30 de la mañana en la Parroquia de SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS DE CÓRDOBA.