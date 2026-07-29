María Josefa Baeza Pérez
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CÓRDOBA
Córdoba
D.ª María Josefa Baeza Pérez
(Maripe)
Falleció en Córdoba el día 29 de julio de 2026, a los 75 años de edad.
Descanse en paz
Sus hijos, Carlos, Ana, Javier y Alberto; hermanas, Rosa y Rosario; nietos, Antía, Iago, Carla, Leo y Gael; el padre de sus hijos, Carlos; hijas políticas; cuñados; sobrinos; demás familia y amigos,
RUEGAN una oración por su alma y agradecen las muestras de cariño y afecto recibidas.
La familia recibirá a quienes deseen acompañarla en el Tanatorio Municipal Nuestra Señora de la Fuensanta, a partir de las 9:30 horas del día 30 de julio de 2026.
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