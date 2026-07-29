Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Joyería CórdobaIncendios CórdobaPiscina Palma del RíoCoto CórdobaCines de veranoDimisión BaenaSalón RicoVecinos OlleríasObras La ViñuelaEl ArcángelMonoplaza UCO
instagramlinkedin

María Josefa Baeza Pérez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

CÓRDOBA

Córdoba

D.ª María Josefa Baeza Pérez

(Maripe)

Falleció en Córdoba el día 29 de julio de 2026, a los 75 años de edad.

Descanse en paz

Sus hijos, Carlos, Ana, Javier y Alberto; hermanas, Rosa y Rosario; nietos, Antía, Iago, Carla, Leo y Gael; el padre de sus hijos, Carlos; hijas políticas; cuñados; sobrinos; demás familia y amigos,

RUEGAN una oración por su alma y agradecen las muestras de cariño y afecto recibidas.

Noticias relacionadas

La familia recibirá a quienes deseen acompañarla en el Tanatorio Municipal Nuestra Señora de la Fuensanta, a partir de las 9:30 horas del día 30 de julio de 2026.

María Josefa Baeza Pérez

María Josefa Baeza Pérez / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Suiza a Palma del Río (Córdoba): detenido en plena calle un fugitivo reclamado por delitos graves
  2. Impulsan la construcción de 140 nuevas viviendas y zonas verdes en la avenida de Ollerías en Córdoba
  3. Dos profesores cordobeses optan a ser elegidos Mejor Docente de España
  4. El futuro barrio con 500 viviendas en el antiguo Urende sigue adelante: las novedades del proyecto
  5. La cúpula de calor se instala sobre Córdoba: aviso naranja y máximas extremas hasta el domingo
  6. El Infoca logra controlar el incendio en un olivar de Adamuz tras desplegar cinco grupos y medios aéreos
  7. Nuevos proyectos en la avenida de Ollerías de Córdoba: 'Todo lo que sea renovar es bueno, pero que pongan más aparcamientos
  8. El CRV26, el vehículo monoplaza con el que la Universidad de Córdoba lleva la ingeniería de las aulas al circuito

María Josefa Baeza Pérez

María Josefa Baeza Pérez

Córdoba se arma con pistolas (de agua) para reivindicar espacios públicos donde combatir las olas de calor

Córdoba se arma con pistolas (de agua) para reivindicar espacios públicos donde combatir las olas de calor

Revuelta ciudadana contra el calor

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 29 de julio de 2026

El Córdoba CF se sitúa a sólo 425 abonados del tope y récord de 17.370 socios

El Córdoba CF se sitúa a sólo 425 abonados del tope y récord de 17.370 socios

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

Sánchez desvincula el indulto a Laura Borràs de cualquier negociación política: "Damos cumplimiento a la sentencia del TSJC"

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas

PSOE y Hacemos Córdoba cargan contra la gestión municipal tras el informe del Tribunal de Cuentas

La Audiencia de Granada archiva la causa contra la nueva gerente de la sanidad andaluza

La Audiencia de Granada archiva la causa contra la nueva gerente de la sanidad andaluza
Tracking Pixel Contents