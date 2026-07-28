Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.

El que cree en mí, aunque muera, vivirá”

Jn 11, 25-26

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL RVDO. SR.

Don Manuel González Palma

Adscrito a la parroquia de «San Mateo Apóstol» de Lucena (Córdoba)

Que falleció el 28 de julio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Jesús Fernández González, sacerdotes y familia

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, HOY DÍA 29 DE JULIO, A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en la Parroquia de San Mateo Apóstol de Lucena.