Don Manuel González Palma
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CÓRDOBA
Córdoba
Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá”
Jn 11, 25-26
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL RVDO. SR.
Don Manuel González Palma
Adscrito a la parroquia de «San Mateo Apóstol» de Lucena (Córdoba)
Que falleció el 28 de julio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.
Descanse en paz
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Jesús Fernández González, sacerdotes y familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, HOY DÍA 29 DE JULIO, A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en la Parroquia de San Mateo Apóstol de Lucena.
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