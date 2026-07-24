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Santi Domínguez Martín

Esquelas Diario CÓRDOBA

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Falleció en Barcelona el 23 de julio de 2026, a los 48 años de edad.

Los trabajadores de Prensa Ibérica nos unimos al dolor de nuestra compañera Ester Azuar y al de su familia.

Santi Domínguez Martín

Santi Domínguez Martín / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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