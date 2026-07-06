Carlos Escobar del Rey
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Carlos Escobar del Rey
Esposo que fue de Doña Josefa Nevado Vargas
Que falleció el día 6 de Julio de 2026, a los 94 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; hermanos políticos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Oración Responso de Corpore Insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el DÍA 7, A LAS 10:45 HORAS DE LA MAÑANA, en la Capilla de Tanatorio Vázquez (Pol. El Granadal), y la posterior misa réquiem en la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas el DÍA 8, A LAS 20:30 HORAS, favor por el que les quedarán muy agradecidos.
El duelo se recibe y despide en el tanatorio.
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