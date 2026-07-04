Perfecto García Rodríguez
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Córdoba
Don Perfecto García Rodríguez
Doctor Ingeniero de Montes
Que falleció el día 04 de julio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su hermana, Ángela María, demás familia, María José Torres Tinajo, Wiston Rogger Vera Franco y Nuria Salvatierra Orozco.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá el domingo día 05 de julio, a las cinco y media de la tarde, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.
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