Antonio Valverde Candil

Falleció en Córdoba el día 2 de julio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R.I.P.

Su desconsolada hermana, Mercedes; sus sobrinos, Alba Barrena Valverde y Rafael Zulategui Olalla. José Luis Barrena Valverde y María de los Ángeles Beltrami Cruz. Rafael María Amo Valverde, José y Beatriz Valverde Sánchez, sus sobrinas nietas, María, Ángeles Luna y Clara, y demás familiares.

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RUEGAN una oración por su alma y asistan a la misa funeral que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 3, a las once horas, en la Parroquia de San Francisco y San Eulogio, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.