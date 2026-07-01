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José Luis Camacho Marfil

Esquelas Diario CÓRDOBA

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Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.

El que cree en mí, aunque muera, vivirá”

Jn 11, 25-26

José Luis Camacho Marfil

Adjunto al Capellán de la Residencia de la «Fundación Mármol Moreno» de Priego de Córdoba y Capellán de la Hermandad de Jesús Nazareno de Priego de Córdoba

Que falleció el 1 de julio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Jesús Fernández González, sacerdotes y familia

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, el DÍA 2 DE JULIO, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba.

José Luis Camacho Marfil

José Luis Camacho Marfil / CÓRDOBA

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