José Luis Camacho Marfil
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Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá”
Jn 11, 25-26
José Luis Camacho Marfil
Adjunto al Capellán de la Residencia de la «Fundación Mármol Moreno» de Priego de Córdoba y Capellán de la Hermandad de Jesús Nazareno de Priego de Córdoba
Que falleció el 1 de julio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Jesús Fernández González, sacerdotes y familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, el DÍA 2 DE JULIO, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba.
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