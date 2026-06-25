En memoria de:

Manolín Ruiz Roldán

Extrañamos tu presencia, atesoramos tus recuerdos, te amaremos por siempre, jamás te olvidaremos Manolín.

Familia Ruiz.

23 de febrero 1937 - 22 de mayo 2026

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Misa de conmemoración. Sábado 27 de junio, a las 20.00 horas. Iglesia: Santa Mª Madre de la Iglesia. Santa Rosa.