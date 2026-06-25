Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en Las JarasEl incendio, en imágenesFestival de la GuitarraSadecoTapa de contenedoresFichaje CCFPrecio del suelo urbanoTerremoto VenezuelaJuan J. Aguirre BangassouGuía MozárabeAgenda 'finde'Votación de investidura AndalucíaFloraPremios Cuadernos del SurFP CórdobaAlivio del calorTeletrabajo Junta AndalucíaConmoción en el GuadalquivirViolación en discoteca
instagramlinkedin

Manolín Ruiz Roldán

Manolín Ruiz Roldán

Manolín Ruiz Roldán / DIARIO CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

DIARIO CÓRDOBA

En memoria de:

Manolín Ruiz Roldán

Extrañamos tu presencia, atesoramos tus recuerdos, te amaremos por siempre, jamás te olvidaremos Manolín.

Familia Ruiz.

23 de febrero 1937 - 22 de mayo 2026

Noticias relacionadas

Misa de conmemoración. Sábado 27 de junio, a las 20.00 horas. Iglesia: Santa Mª Madre de la Iglesia. Santa Rosa.

Manolín Ruiz Roldán

Manolín Ruiz Roldán / DIARIO CÓRDOBA

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
  2. Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
  3. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  4. Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses
  5. Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
  6. 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
  7. De la escuela Mateo Inurria de Córdoba a la meca del cómic: 'Mi sueño era entrar en Marvel y ya está cumplido
  8. Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico

Manolín Ruiz Roldán

Manolín Ruiz Roldán

Tres bomberos de la Diputación de Córdoba acudirán a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate de personas tras el terremoto

Tres bomberos de la Diputación de Córdoba acudirán a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate de personas tras el terremoto

Los 3º Premios +COOP Córdoba reconocen la contribución del cooperativismo al desarrollo provincial

Los 3º Premios +COOP Córdoba reconocen la contribución del cooperativismo al desarrollo provincial

VCT EMEA 2026 - Etapa 2: Los equipos Challengers se unen a la competición rumbo a la gran final de Barcelona

VCT EMEA 2026 - Etapa 2: Los equipos Challengers se unen a la competición rumbo a la gran final de Barcelona

Once talleres alfareros de La Rambla participarán en la Feria Internacional Argillá Argentona bajo el paraguas de la Diputación de Córdoba

Once talleres alfareros de La Rambla participarán en la Feria Internacional Argillá Argentona bajo el paraguas de la Diputación de Córdoba

Mezclar su comida con agua: el truco de los veterinarios para hidratar a los gatos cuando hace calor

Mezclar su comida con agua: el truco de los veterinarios para hidratar a los gatos cuando hace calor
Tracking Pixel Contents