Carlos Funes Barberán
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Carlos Funes Barberán
Esposo que fue de Doña María Dolores Esquinas Balmaseda
Que falleció el jueves día 25 de junio de 2026, a los 94 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijas, Mayte, María Luisa y Lourdes; hijos políticos; nietos: Carlos, Marta, Inés, Ana, Luis y Juan; hermanos políticos y sobrinos.
Ruegan una oración por su alma. La misa por su eterno descanso tendrá lugar EL VIERNES, DÍA 26, A LAS 18:00 DE LA TARDE, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, Córdoba.
- Conmoción en el barrio del Guadalquivir de Córdoba por la muerte repentina de un vecino mientras desayunaba en un bar
- Un amplio dispositivo del Infoca lucha para extinguir el incendio en Las Jaras de Córdoba, que ya está estabilizado
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Sadeco reconoce que ha dejado de recoger la basura de varios contenedores y pide disculpas a los cordobeses
- Sadeco cambiará las tapas de los contenedores de Córdoba ante la estrechez del agujero por el que introducir las bolsas
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches
- De la escuela Mateo Inurria de Córdoba a la meca del cómic: 'Mi sueño era entrar en Marvel y ya está cumplido
- Interrumpida la conexión de alta velocidad y media distancia entre Córdoba y Sevilla por un fallo eléctrico