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Carlos Funes Barberán

Esposo que fue de Doña María Dolores Esquinas Balmaseda

Que falleció el jueves día 25 de junio de 2026, a los 94 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijas, Mayte, María Luisa y Lourdes; hijos políticos; nietos: Carlos, Marta, Inés, Ana, Luis y Juan; hermanos políticos y sobrinos.

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Ruegan una oración por su alma. La misa por su eterno descanso tendrá lugar EL VIERNES, DÍA 26, A LAS 18:00 DE LA TARDE, en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, Córdoba.

Carlos Funes Barberán

Carlos Funes Barberán / Córdoba

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