Rafael Jiménez Luque

Esposo que fue de Doña María Carmen Martín Andrés

Que falleció el día 20 de junio de 2026, a los 78 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; sus hijos, Rafael Carlos, Juan Ignacio y Ana Pilar; hijos políticos, Rocío León Fernández, María Lourdes Carrasco De Larriba y Raúl Fernández Velázquez; nietos, María, Carmen, Gloria, Rocío, Lourdes, Paula, Alonso y Carlota; hermana, Toñi Jiménez Luque; hermanos políticos, Fernando y José Luis; sobrinos, Alfonso y Elena, Diamar, José Luis y Francisco Javier; y demás familia.

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el DOMINGO DÍA 21 DE JUNIO A LAS SIETE DE LA TARDE, en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.

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