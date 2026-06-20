Rafael Jiménez Luque
Rafael Jiménez Luque
Esposo que fue de Doña María Carmen Martín Andrés
Que falleció el día 20 de junio de 2026, a los 78 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Rafael Carlos, Juan Ignacio y Ana Pilar; hijos políticos, Rocío León Fernández, María Lourdes Carrasco De Larriba y Raúl Fernández Velázquez; nietos, María, Carmen, Gloria, Rocío, Lourdes, Paula, Alonso y Carlota; hermana, Toñi Jiménez Luque; hermanos políticos, Fernando y José Luis; sobrinos, Alfonso y Elena, Diamar, José Luis y Francisco Javier; y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar el DOMINGO DÍA 21 DE JUNIO A LAS SIETE DE LA TARDE, en la Parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La Compañía), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.
El duelo recibe y despide en la iglesia.
- «El negocio estaba acabando con nuestra salud»: cierra la panadería San Francisco tras 53 años en el barrio de San Andrés de Córdoba
- Se pelea en un kebab de Córdoba y agrede a los policías que le detienen: 'Tú estás muerto, no tenías que haberme mirado
- Noche Blanca del Flamenco 2026: Córdoba sonará a Fosforito en una noche rendida al arte jondo
- Volar desde Córdoba este verano: más de 11.200 plazas, dos rutas activas y medio mundo a una escala
- La piscina natural más grande de Europa está a 2 horas de Córdoba: cine flotante y agua de montaña en la 'Bañera de los Dioses'
- Antonio Amil, dueño de Fuenseca, Delicias y Olimpia: 'Si el Ayuntamiento tiene interés, puede regular los cines de verano en Córdoba
- El primer tsunami de calor se instala en Córdoba: aviso naranja de la Aemet, noches tropicales y máxima de 45 grados este día
- La actriz cordobesa Susana Córdoba dará vida a Rocío Jurado en el biopic que ya se rueda en Chipiona