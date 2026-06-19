Manuel Rafael Molero Casas
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DIARIO CÓRDOBA
Don Manuel Rafael Molero Casas
Viudo que fue de Doña Rafaela Fernández Ripalda
Que falleció el día 19 de junio de 2026, a los 78 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos, Manuel Rafael y Fátima; hijos políticos, Sara y Miguel; nietos Manuel y Fátima; hermana política María Teresa y
demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar
el día 20, a las 11:30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Santa Cecilia (Calle Virgen del Perpetuo Socorro), por cuyo
favor les quedarán muy agradecidos.
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