Don Manuel Rafael Molero Casas

Viudo que fue de Doña Rafaela Fernández Ripalda

Que falleció el día 19 de junio de 2026, a los 78 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la

Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Manuel Rafael y Fátima; hijos políticos, Sara y Miguel; nietos Manuel y Fátima; hermana política María Teresa y

demás familia.

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar

el día 20, a las 11:30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Santa Cecilia (Calle Virgen del Perpetuo Socorro), por cuyo

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favor les quedarán muy agradecidos.