José Joaquín Cobos Rodríguez
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CÓRDOBA
Córdoba
Dijo Jesús: “Yo soy la Resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque muera, vivirá”
Jn 11, 25-26
Don José Joaquín Cobos Rodríguez
Capellán de Su Santidad y Párroco Emérito de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Puente Genil
Que falleció el 18 de junio de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Jesús Fernández González, sacerdotes y familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la Misa Exequial por su eterno descanso, que D.m., se celebrará, HOY DÍA 19 DE JUNIO, A LAS 10:30 DE LA MAÑANA en la Parroquia de NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO DE PUENTE GENIL.
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