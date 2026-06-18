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Esperanza Agüero Alviz

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DIARIO CÓRDOBA

Esperanza Agüero Alviz

Que falleció ayer día 18 de Junio de 2026, a los 97 años.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Descanse en la paz del Señor

LA COMUNIDAD ESCOLAPIA; MADRE DE DIOS Y FAMILIARES

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Ruegan una oración al Señor por ella.

Esperanza Agüero Alviz

Esperanza Agüero Alviz / DIARIO CÓRDOBA

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Esperanza Agüero Alviz

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