Esperanza Agüero Alviz

Que falleció ayer día 18 de Junio de 2026, a los 97 años.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Descanse en la paz del Señor

LA COMUNIDAD ESCOLAPIA; MADRE DE DIOS Y FAMILIARES

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Ruegan una oración al Señor por ella.