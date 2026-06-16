MÉDICOS FALLECIDOS
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Manuel Acosta Padilla, Diego Álvarez Aguilar, Roberto Álvarez Suárez, María Antonia Arnau Rosello, José Gonzalo Carpintero Gómez, Ricardo Espinosa Fernández, Juan Gallego Nogueira, Manuel Garrido Cabrera, José Sixto Gavilán Abad, Guillermo Giménez-Almenara Parada, José Gómez Soldado, Manuel González Eguaras, José Carlos Guerra López, Juana Mª Guzmán Cabañas, Rafael Jurado Jiménez, José Llamas Arribas, Manuel López-Quecuty Puig, Enrique Manaut Gil, Francisco Javier Moreno Julia, Juan Elias Murillo Céspedes, Vicente Povedano Muñoz, Margarita Rodríguez Arrebola, Gabriel Romera Carmona, José Luis Ropero Cárceles, José Ruiz González, Antonio Sánchez Martínez, Pilar Torres Murillo, María Francisca Vázquez Molina, Antonio Rafael Villalba Alcalá, Francisco Zurita Castro
La misa tendrá lugar HOY, 17 DE JUNIO, MIÉRCOLES, en la Iglesia del Juramento de San Rafael (plaza de San Rafael, 8), A LAS 20.30 HORAS DE LA TARDE.
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