Yo soy el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas (Jn 10,11)

Juan Moreno Gutiérrez

PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD, CANÓNIGO ARCEDIANO EMÉRITO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA Y PÁRROCO EMÉRITO DE EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS DE CÓRDOBA.

Que falleció el día 7 de junio, a los 94 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis,

El Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba,

La parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos de Córdoba y sus familiares

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La misa funeral, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Fernández González, Obispo de Córdoba, se celebrará hoy miércoles día 17 de junio, a las 19 horas, en la parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos de Córdoba

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