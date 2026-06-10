Virginia Martínez Urban

Con profunda tristeza despedimos a nuestra querida compañera Virginia, cuya sonrisa y profesionalidad quedará siempre en nuestro recuerdo.

Acompañamos a sus familiares y amigos en este doloroso momento, Virginia ha sido y será siempre un ejemplo para todos los que formamos el equipo Silbon.

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D.E.P.