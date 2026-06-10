Antonio Ranchal Luna
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DIARIO CÓRDOBA
Don Antonio Ranchal Luna
“HASTA LA ETERNIDAD”
Esposo que fue de Doña Feliciana Sánchez Granados
Que falleció ayer, día 10 de Junio de 2026, a los 91 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa; sus hijos, Miguel, Antonio, Agustín e Inmaculada; hijos políticos, Montserrat Montes, Carmen Lavela y Juan Martínez; nietos, Álvaro, Montserrat, Carmen, Antonio, Elena y Juan; y demás familia
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, JUEVES DÍA 11 A LAS SEIS DE LA TARDE, en la Parroquia Cristo Rey y Nuestra Sra. Del Valle (El Brillante), por cuyos favores le quedarán muy agradecidos.
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