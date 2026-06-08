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María Teresa Guerra Espino

Esquelas Diario CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Doña María Teresa Guerra Espino

Esposa que fue de Don Rafael Trujillo Ros

Que falleció el domingo día 7 de junio de 2026 a los 83 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, Rafael y Malile; hijos políticos, Lydia y Antonio; nietos, Lydia, Fernando, Nicolás, Victoria, Miguel y Teresa; y demás familia

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el martes día 9, a las 10.00 horas, en la Parroquia de San Juan y Todos Los Santos (Trinidad), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

María Teresa Guerra Espino

María Teresa Guerra Espino / Córdoba

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