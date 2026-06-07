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Juan Moreno Gutiérrez

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

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CÓRDOBA

“Yo soy el Buen Pastor que da la

vida por sus ovejas (Jn 10,11)

Don Juan Moreno Gutiérrez

PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD, CANÓNIGO ARCEDIANO EMÉRITO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA Y PÁRROCO EMÉRITO DE EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS DE CÓRDOBA

Que ha fallecido el día 7 de junio de 2026. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis,

El Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba,

Los Sacerdotes de la Diócesis y sus familiares.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La misa exequial se celebrará el día 8 de junio, a las 9:30 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

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“Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor”.

Juan Moreno Gutiérrez

Juan Moreno Gutiérrez / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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