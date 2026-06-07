Juan Moreno Gutiérrez
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CÓRDOBA
“Yo soy el Buen Pastor que da la
vida por sus ovejas (Jn 10,11)
Don Juan Moreno Gutiérrez
PRELADO DE HONOR DE SU SANTIDAD, CANÓNIGO ARCEDIANO EMÉRITO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA Y PÁRROCO EMÉRITO DE EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS DE CÓRDOBA
Que ha fallecido el día 7 de junio de 2026. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis,
El Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba,
Los Sacerdotes de la Diócesis y sus familiares.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
La misa exequial se celebrará el día 8 de junio, a las 9:30 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
“Siervo bueno y fiel, pasa al banquete de tu Señor”.
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