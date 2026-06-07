Don Juan Moreno Gutiérrez

Que falleció el día 7 de junio de 2026, a los 94 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su hermana, María; sus hermanos, Alfonso (+) y Lucía (+); sobrinos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy, día 8, a las 9:30 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.