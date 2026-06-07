Juan Moreno Gutiérrez
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Don Juan Moreno Gutiérrez
Que falleció el día 7 de junio de 2026, a los 94 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Su hermana, María; sus hermanos, Alfonso (+) y Lucía (+); sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy, día 8, a las 9:30 de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Estas son las calles donde el Ayuntamiento de Córdoba retirará quioscos de prensa y chucherías
- La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: 'No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay
- El Córdoba CF y el mercado de centrales: los nombres que encajan en la hoja de ruta blanquiverde
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Más de mil aspirantes buscan una plaza fija en el Ayuntamiento de Córdoba: nervios, esfuerzo y esperanza en las oposiciones de ayudante
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada