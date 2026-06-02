Don Matías Morillo-Velarde Chiclana

Que falleció ayer día 2 de junio de 2026 a los 64 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hermanos, Antonio, Francisco, Fernando, Jesús, Rafael y Mª Carmen; sus sobrinos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy MIÉRCOLES DÍA 3, A LAS DOCE DE LA MAÑANA, en la iglesia parroquial de San Nicolás de la Villa, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.