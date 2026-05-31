Luis Corral Mora
DIARIO CÓRDOBA
Don Luis Corral Mora
Ilmo. Sr. Decano y profesor de la Facultad de Ciencias de Córdoba
Esposo que fue de Doña Pilar Fernández Corrales
Que falleció el día 31 de mayo de 2026.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Descanse en paz
Su esposa, sus hijas: Pilar, Rocío y Ana; hijos políticos, Eduardo, Salvador y Emilio; nietos, Eduardo, Pilar, Manuel, Andrés, Pilar y María Luisa y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el lunes, día 1, a las 11:30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Francisco y San Eulogio, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
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