Don Luis Corral Mora

Ilmo. Sr. Decano y profesor de la Facultad de Ciencias de Córdoba

Esposo que fue de Doña Pilar Fernández Corrales

Que falleció el día 31 de mayo de 2026.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

Descanse en paz

Su esposa, sus hijas: Pilar, Rocío y Ana; hijos políticos, Eduardo, Salvador y Emilio; nietos, Eduardo, Pilar, Manuel, Andrés, Pilar y María Luisa y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa funeral de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el lunes, día 1, a las 11:30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Francisco y San Eulogio, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.