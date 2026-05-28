Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaCaballos FeriaComer fuera de la FeriaRobo aceitunaPAU 2026Agenda FeriaNuevas viviendasAccidente MontillaAlsara mini-parqueBanco de alimentosCorosEmpleo públicoGuía de la Feria
instagramlinkedin

Curra Vázquez Molina

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Curra Vázquez Molina

Que falleció ayer día 28 de mayo, a los 69 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Alejandro, Tochu y Javier; hijas políticas, Cristina y Maribel; nietas, Alma, Eva, Daniela y Cristina; hermano, Currete; demás familia y amigos.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore in sepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar hoy viernes, día 29, a las seis de la tarde, en la Real Parroquia San Lorenzo Mártir, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

Curra Vázquez Molina

Curra Vázquez Molina / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¡Te voy a matar!': un violento altercado de madrugada en una hamburguesería de la Feria de Córdoba deja un herido leve
  2. Segunda conexión cordobesa en el caso Zapatero: el juez vincula al Instituto Halal con la estructura societaria del rescate de Plus Ultra
  3. Las recepciones del miércoles en la Feria de Córdoba: del Círculo de la Amistad a la Diputación, pasando por AJE
  4. El miércoles de las tres ferias de Córdoba: el tardeo, el día del niño y el botellón se conjugan en El Arenal
  5. Gracias de corazón, Córdoba”: la Hamburguesería Choni responde al cariño recibido tras el altercado del martes en la Feria
  6. La Bodega de PTV, La Gitanilla y La Sacristía, premiadas como las mejores casetas de la Feria de Córdoba 2026
  7. Susto en la calle del Infierno de la Feria de Córdoba por un incendio en una hamburguesería
  8. Arde una vivienda en el Sector Sur de Córdoba con una plantación de marihuana en su interior

Rafa Mir sigue en sus trece: "Todo fue consentido"

Rafa Mir sigue en sus trece: "Todo fue consentido"

'Final Fantasy VII Rebirth' rompe los límites de Switch 2 con más de 100 GB

'Final Fantasy VII Rebirth' rompe los límites de Switch 2 con más de 100 GB

Geila Macià, la escaladora española que sueña con las Olimpiadas: "si me clasifico me tiño el pelo de algún color""

Geila Macià, la escaladora española que sueña con las Olimpiadas: "si me clasifico me tiño el pelo de algún color""

Curra Vázquez Molina

Curra Vázquez Molina

Puerta Grande para Diego Urdiales, que hace valer por fin el buen toreo en Las Ventas

Puerta Grande para Diego Urdiales, que hace valer por fin el buen toreo en Las Ventas

El segundo premio de la Lotería Nacional lleva la alegría a El Carpio

El segundo premio de la Lotería Nacional lleva la alegría a El Carpio

Pasacalles rociero en la Feria de Córdoba: "Camino de las arenas" por El Arenal

Pasacalles rociero en la Feria de Córdoba: "Camino de las arenas" por El Arenal

El pasacalles rociero en la Feria de Córdoba

Tracking Pixel Contents