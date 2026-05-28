Curra Vázquez Molina

Que falleció ayer día 28 de mayo, a los 69 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos, Alejandro, Tochu y Javier; hijas políticas, Cristina y Maribel; nietas, Alma, Eva, Daniela y Cristina; hermano, Currete; demás familia y amigos.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore in sepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar hoy viernes, día 29, a las seis de la tarde, en la Real Parroquia San Lorenzo Mártir, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.