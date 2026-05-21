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Nanda Casado Salinas

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

NANDA CASADO SALINAS

ENFERMERA

Hoy viernes 22 de mayo a las 18:30 h. celebraremos una misa en su recuerdo en la Ermita de San Zoilo.

Tu familia, compañeros y amigos no te olvidan.

Nanda Casado Salinas

Nanda Casado Salinas / CÓRDOBA

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