Carlos Torregrosa Tierno
CÓRDOBA
Don Carlos Torregrosa Tierno
Que falleció ayer día 21 de Mayo de 2026, a los 79 años de edad.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.
Descanse en paz
Su esposa, su hijo, Carlos; hija política, Inmaculada; nieto, Carlos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, VIERNES, DÍA 22 a las 12:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Pelagio Mártir, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
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