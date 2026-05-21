Don Carlos Torregrosa Tierno

Que falleció ayer día 21 de Mayo de 2026, a los 79 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, su hijo, Carlos; hija política, Inmaculada; nieto, Carlos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar HOY, VIERNES, DÍA 22 a las 12:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de San Pelagio Mártir, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.