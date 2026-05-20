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Feliciano Rodríguez Ocaña

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

CÓRDOBA

Córdoba

Don Feliciano Rodríguez Ocaña

FARMACEUTICO Y HERMANO Nº2 DE LA HERMANDAD DE LA MISERICORDIA

Esposo que fue de Doña Mª Pilar del Moral Pérez

Que falleció ayer, día 20 de mayo de 2026, a los 82 años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijos, Inmaculada, Alvaro, Pilar, Rafael y José Eugenio; hijos políticos, Jesús Rodero, Rosa Vera, Cristina Anglada y Marta de la Rosa; Nietos, Inés , Javier , Rosa , Cayetano , Marta, Ignacio, Eugenio, Pilar, Martín y Mauro, hermanos, José (+), Concepción; hermanos políticos, José Antonio del Moral , Blanca Mateos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto que, por su eterno descanso tendrá lugar hoy Jueves , DÍA 21, A LAS 10:00 DE LA MAÑANA, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Ntra. Señora del Valle (El Tablero), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Feliciano Rodríguez Ocaña

Feliciano Rodríguez Ocaña / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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