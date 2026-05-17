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Juana María Guzmán Cabañas

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Doña Juana María Guzmán Cabañas

Esposa que fue de Don José Luis Gómez Villagrán.

Que falleció ayer día 17 de Mayo de 2026, a los 76 años de edad,

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Su esposo; sus hijos, sus nietos y toda su familia.

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Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la Misa de Corpore Insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy lunes día 18, a las 18:30 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Fernando, favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Juana María Guzmán Cabañas

Juana María Guzmán Cabañas / ESQUELAS Diario CÓRDOBA

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