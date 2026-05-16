Julia Cristobalena Serrano

Viuda de Jesús Acosta Muñoz

Que falleció el día 16 de Mayo de 2026, a los 91 años de edad.

Su director Espiritual: D. Antonio Evans Martos.

Sus hijos: Mª Jesús y Lucas; nietos: María y Jose; Marta y Álvaro; Jesús; Familia de Valencia; Familia Acosta y toda su comunidad.

Noticias relacionadas

Con la confianza y esperanza que ella nos ha transmitido a lo largo de su vida, tenemos la seguridad de que nos acompañará, guiará y sostendrá a lo largo de nuestro camino.