Julia Cristobalena Serrano
Julia Cristobalena Serrano
Viuda de Jesús Acosta Muñoz
Que falleció el día 16 de Mayo de 2026, a los 91 años de edad.
Su director Espiritual: D. Antonio Evans Martos.
Sus hijos: Mª Jesús y Lucas; nietos: María y Jose; Marta y Álvaro; Jesús; Familia de Valencia; Familia Acosta y toda su comunidad.
Con la confianza y esperanza que ella nos ha transmitido a lo largo de su vida, tenemos la seguridad de que nos acompañará, guiará y sostendrá a lo largo de nuestro camino.
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