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Julia Cristobalena Serrano

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Julia Cristobalena Serrano

Viuda de Jesús Acosta Muñoz

Que falleció el día 16 de Mayo de 2026, a los 91 años de edad.

Su director Espiritual: D. Antonio Evans Martos.

Sus hijos: Mª Jesús y Lucas; nietos: María y Jose; Marta y Álvaro; Jesús; Familia de Valencia; Familia Acosta y toda su comunidad.

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Con la confianza y esperanza que ella nos ha transmitido a lo largo de su vida, tenemos la seguridad de que nos acompañará, guiará y sostendrá a lo largo de nuestro camino.

Julia Cristobalena Serrano

Julia Cristobalena Serrano / Córdoba

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