Don Manuel López-Quecuty Puig

Médico

Esposo que fue de Doña María José Pastor Turullols, que falleció el día 3 de mayo de 2026, a los 79 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, sus hijos Antonio y María José; hijos políticos Ana Flórez y Pedro González; nietos Manuel, Blanca, Rosario, Luis y Lola; hermanas Amalia, Concha, Rosario e Isabel y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de réquiem, que por su eterno descanso tendrá lugar el miércoles día 13, a las 20:00 horas, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Nuestra señora del Valle, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.