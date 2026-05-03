Don Manuel López-Quecuty Puig

Médico

Esposo que fue de Doña María José Pastor Turullols

Que falleció el día 3 de Mayo de 2026, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa, sus hijos Antonio y María José; hijos políticos Ana Flórez y Pedro González; nietos Manuel, Blanca, Rosario, Luis y Lola; hermanas Amalia, Concha, Rosario e Isabel y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar EL LUNES DÍA 4, A LAS 10:30 HORAS, en la Iglesia Parroquial de Cristo Rey y Nuestra Señora del Valle, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.