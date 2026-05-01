María de los Ángeles Pinilla Tierno
Doña María de los Ángeles Pinilla Tierno
Farmacéutica
Que falleció el día 1 de mayo de 2026. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hermanos, Lorenzo (+), Carmen (+), Isabel (+) e Irene (+); sobrinos, María Irene, María del Carmen, Ana María, Martín y Ángeles Elena Pinilla Fernández-Castañón, Benito e Irene Friaza Pinilla e Isabel Ortega Pinilla y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 2, a las 4:00 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santa Cecilia, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.
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