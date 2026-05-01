Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación 1 de mayoJueves de CrucesCasetas feriaEspectáculo AlcázarMaría Jesús MonteroGuía CrucesMedia MaratónDO Los PedrochesEleccionesDoctor ConchaGuía PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

María de los Ángeles Pinilla Tierno

Esquelas Diario CÓRDOBA

Esquelas Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Doña María de los Ángeles Pinilla Tierno

Farmacéutica

Que falleció el día 1 de mayo de 2026. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hermanos, Lorenzo (+), Carmen (+), Isabel (+) e Irene (+); sobrinos, María Irene, María del Carmen, Ana María, Martín y Ángeles Elena Pinilla Fernández-Castañón, Benito e Irene Friaza Pinilla e Isabel Ortega Pinilla y demás familia.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el día 2, a las 4:00 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santa Cecilia, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos.

María de los Ángeles Pinilla Tierno

María de los Ángeles Pinilla Tierno / Córdoba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents