Rafael Viguera Sánchez

Que falleció en Córdoba el día 22 de abril de 2026.

Descanse en paz

Sus hermanos, sobrinos y demás familia

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Ruegan una oración por su alma y les participan de la misa que por el sufragio de su alma se celebrará mañana, JUEVES 30 DE ABRIL, A LAS 19.30 HORAS, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), de Córdoba, por cuya asistencia quedarán muy agradecidos.