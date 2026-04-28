Rafael Viguera Sánchez
Rafael Viguera Sánchez
Que falleció en Córdoba el día 22 de abril de 2026.
Descanse en paz
Sus hermanos, sobrinos y demás familia
Ruegan una oración por su alma y les participan de la misa que por el sufragio de su alma se celebrará mañana, JUEVES 30 DE ABRIL, A LAS 19.30 HORAS, en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz (San Basilio), de Córdoba, por cuya asistencia quedarán muy agradecidos.
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