Carmen Castón Serrano
DIARIO CÓRDOBA
Doña Carmen Castón Serrano
Viuda que fue de Don Francisco Calzadilla León
Que falleció el 22 abril de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Descanse en paz
Sus hijos Francisco, Ángela y Carmen P. ; hijos políticos Carmen López, Julián Salcines y Francisco Gordón; nietos, bisnietos y demás familia.
Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar el MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL, A LAS 18.30 HORAS, en la iglesia parroquial de San Miguel, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.
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