Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas mayoresAscenso LucenaCórdoba CFPedro SánchezPrecio cítricosEspectáculo AlcázarCata del VinoSantiago AbascalRomerías
instagramlinkedin

Carmen Castón Serrano

Carmen Castón Serrano

Carmen Castón Serrano / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Doña Carmen Castón Serrano

Viuda que fue de Don Francisco Calzadilla León

Que falleció el 22 abril de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos Francisco, Ángela y Carmen P. ; hijos políticos Carmen López, Julián Salcines y Francisco Gordón; nietos, bisnietos y demás familia.

Noticias relacionadas

Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar el MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL, A LAS 18.30 HORAS, en la iglesia parroquial de San Miguel, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.

Carmen Castón Serrano

Carmen Castón Serrano / DIARIO CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents