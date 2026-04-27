Doña Carmen Castón Serrano

Viuda que fue de Don Francisco Calzadilla León

Que falleció el 22 abril de 2026, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Descanse en paz

Sus hijos Francisco, Ángela y Carmen P. ; hijos políticos Carmen López, Julián Salcines y Francisco Gordón; nietos, bisnietos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa, que por su eterno descanso tendrá lugar el MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL, A LAS 18.30 HORAS, en la iglesia parroquial de San Miguel, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos.