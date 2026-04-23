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Manuel Alcaide Coca

Manuel Alcaide Coca

Manuel Alcaide Coca / DIARIO CÓRDOBA

DIARIO CÓRDOBA

Don Manuel Alcaide Coca

Esposo que fue de Doña María Jesús Padilla Baena

Que falleció el día 23 de abril de 2026, a los 75 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad.

Descanse en paz

Su esposa; hijas, Alejandra y María; hijos políticos, Juan Jesús de Tena y Zacarías Blanco; nietos, Juan, Miguel, Elena, Natalia, Virginia y Cristina; hermanos; Rafael, Antonio, José Miguel (+) y Conchita; hermanos políticos y demás familia.

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Ruegan una oración por su alma, y la asistencia a la misa de corpore insepulto, que por su eterno descanso tendrá lugar el viernes, día 24, a las 12 de la mañana, en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Esperanza (Tablero Bajo), favor por el que les quedarán muy agradecidos.

Manuel Alcaide Coca

Manuel Alcaide Coca / DIARIO CÓRDOBA

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